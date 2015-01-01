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Интернет-магазин игрушек и развивающих игр для детей BONDIBON.RU

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Производитель детских игр и игрушек Bondibon


Наш сайт объединяет в себе большое количество развивающих и развлекающих игрушек для детей, которые позволяют родителям легко переключать внимание ребенка с компьютера и смартфона на занимательные настольные игры, игры для компаний, позволяющие развивать ребенка в игровой форме, получая большое удовольствие от совместного времяпрепровождения. Коллекция пополняется самыми современными новинками, при разработке которых учитываются такие важные составляющие как развивающая функция, актуальность игры для ребенка, безопасность деталей и игры в целом, высокое качество ее исполнения. На нашем сайте Вы сможете найти игрушки в точности соответствующие Вашим ожиданиям. В ассортименте представлены логические игры-головоломки, с большим количеством уровней сложности, интереснейшая серия научно-познавательных опытов «Науки с Буки» и множество активных игр для детских компаний, помогающих открывать неизведанное и познавать мир с любой стороны, играя и развиваясь.

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8 (800) 301-34-39 / +7 (495) 902-00-04
Скидки
Новинки
Хиты
c 2015 Bondibon


Данный сайт не является публичной офертой. Текущую цену в рублях Вы можете уточнить позвонив по телефону: 8 (800) 301-34-39

Уважаемые клиенты!
Наша компания принимает все необходимые меры предосторожности по борьбе с распространением COVID-19. Мы стремимся максимально обезопасить наших клиентов, которым мы отгружаем товар. Для этого, все сотрудники компании в обязательном порядке одевают средства защиты (маски, перчатки). Автомобили доставки проходят обработку специальными дезинфицирующими средствами, рекомендованными Роспотребнадзором. Мы удвоили частоту обязательных санитарных обработок наших автомобилей. Нами обрабатываются помещения и прилегающая территория склада дезинфицирующими средствами. В процессе работы сотрудники наших складов стараются придерживаться дистанции друг от друга не менее 1,5 метра. На территории компании предусмотрены средства для дезинфекции. Мы обеспечиваем максимально возможный уровень безопасности условий труда на территории склада. Исходя из интересов клиентов, мы делаем все от нас зависящее для предотвращения роста заболеваний. Берегите себя!
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